Monza: Galliani fissa l'obiettivo stagionale

09-08-2022 20:41

Adriano Galliani ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport a pochi giorni dall’esordio assoluto in Serie A. Ecco le sue parole: “Quali sono le ambizioni del Monza? Il decimo posto. Lo so che è difficile, ma avendo fatto l’imprenditore nella vita so che bisogna fissare degli obiettivi, quindi dico decimo posto”. E sull’allenatore biancorosso, Giovanni Stroppa: “Fa giocare bene le sue squadre. L’ho scelto per questo e anche perché lo conoscevo molto bene dai tempi del Milan. Coetaneo di Maldini, è cresciuto a Milanello, sbocciato a Monzello”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE