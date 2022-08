Monza, idea Pezzella per rinforzare la difesa

23-08-2022 15:48

Il Monza è in emergenza in difesa dopo i due infortuni subiti nella partita contro il Napoli da Andrea Ranocchia, distorsione alla caviglia e frattura composta del perone, e da Pablo Marì, lesione al muscolo obliquo esterno dell’addome. Il club brianzolo si è messo sul mercato e sta pensando a German Pezzella.

È infatti il difensore argentino, ex Fiorentina, l’obiettivo numero uno del Monza per rinforzare il proprio reparto arretrato. Il giocatore, rientrato al Betis un anno fa, è stato per quattro stagioni in Serie A con i viola e potrebbe così presto tornare a giocare nel campionato italiano.

