Monza, il Gp è salvo: c'è l'accordo per il rinnovo

In un inizio di stagione da incubo per gli appassionati italiani di Formula 1, tra la Ferrari schiacciata dallo strapotere della Mercedes (quattro doppiette su quattro) nonché già quasi doppiata nel Mondiale costruttori, e Antonio Giovinazzi ancora a secco di punti, ecco finalmente una buona notizia: il Gp di Monza è salvo.

ACI – Automobile Club d'Italia, proprietario del circuito brianzolo, ha infatti diramato un comunicato nel quale si riporta la notizia che è stata raggiunta “un’intesa di massima per quanto riguarda gli aspetti economici del contratto di collaborazione relativo al Gran Premio d’Italia a Monza per il prossimo quinquennio 2020-2024”.



"Il Consiglio Generale dell’Automobile Club d’Italia – si legge ancora – ha dato, quindi, mandato al Presidente Angelo Sticchi Damiani di proseguire la negoziazione con Formula 1™ su tutti gli aspetti tecnici e commerciali relativi alla partnership, in modo da giungere, in tempi brevi, alla firma del contratto e rendere pienamente operativa la collaborazione”.

Se tutto andrà come si spera, quindi, si tratterà di una notizia ancora migliore rispetto alle prime indiscrezioni circolate in mattinata, quelle che parlavano di un accordo fino al 2022.

Restano quindi solo alcuni dettagli da limare per rinnovare il contratto che sarebbe scaduto nel 2019, affinché il Circus della Formula 1 possa continuare a tuffarsi nella passione per i motori degli sportivi italiani, per quello che è uno degli appuntamenti storici del Mondiale, nonché amati dai piloti a causa delle particolarità del tracciato, tra curve storiche e rettilinei nei quali le monoposto raggiungono velocità di punta tra le più alte in assoluto.

Negli ultimi anni il Gp di Monza, in calendario fin dalla prima edizione del Mondiale di F1, nel 1950, aveva più volte rischiato la cancellazione a causa di problemi di budget, ma il pericolo sembra scongiurato. Top secret però le cifre sulle quali è stato raggiunto l’accordo: il costo attuale di 24 milioni era stato ritenuto eccessivo da Sticchi Damiani in sede di negoziazione.,Resta invece in sospeso il rinnovo con un altro circuito storico, quello di Silverstone, che potrebbe clamorosamente uscire dal calendario già a partire dal 2020.

SPORTAL.IT | 30-04-2019 12:42