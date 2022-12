14-12-2022 18:22

Ottime notizie in casa Monza: primo giorno di allenamento sul campo per il difensore del Monza Pablo Marí, come ha comunicato il club biancorosso sul sito ufficiale.

Il calciatore spagnolo ha saltato gli ultimi match di campionato dopo essere statoo accoltellato il 27 ottobre scorso da un uomo in un centro commerciale ad Assago, alle porte di Milano.