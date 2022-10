Monza, Palladino: "C'era qualcosa di magico nell'aria"

19-10-2022 23:43

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino a Mediaset ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro l’Udinese: “Sono felicissimo per questi ragazzi. In questo periodo si sono impegnati al 100%, sono stati a disposizione e oggi mi hanno fatto emozionare. Si meritavano questa soddisfazione, hanno dato tutto contro una squadra molto forte”.

“In questo periodo non li ho utilizzati tanto e gli dicevo, a Monzello, che la loro occasione sarebbe arrivata. Oggi è arrivata e questa risposta per me è una grande soddisfazione. Posso contare su un gruppo di ragazzi fantastici, hanno fatto festa a fine partita, si meritano tutto questo”.

“Questi sono ragazzi che, oltre al valore tecnico, hanno il valore umano. Quando non sono stati chiamati in causa in questo periodo si sono comportati in maniera impeccabile. Io sentivo nell’aria qualcosa di magico, l’ho voluto trasferire a loro e loro hanno lottato su ogni pallone”.