Monza, Palladino: "Con la Cremonese è una finalissima"

Il tecnico dei brianzoli ha parlato alla vigilia dell'importante sfida del sabato pomeriggio di Serie A.

17-03-2023 17:47

Il Monza è dodicesimo in classifica con 33 punti e vuole al più presto raggiungere il primo obiettivo stagionale: la salvezza. Adesso ci sarà la delicata sfida in casa sabato alle 15 contro la Cremonese. Una partita molto importante per Raffaele Palladino. Così il mister in conferenza stampa: “È una finalissima. Si tratta di una partita fondamentale. Chiuderà il percorso prima della sosta, poi ricaricheremo le pile”.

Palladino ha parlato di quanto fatto dai brianzoli da gennaio a oggi: “Abbiamo fatto un bellissimo percorso e in 11 partite abbiamo perso solo con Milan e Salernitana. Domani sarà importante entrare in campo con la giusta mentalità“. Sugli avversari ha quindi aggiunto: “Con il cambio dell’allenatore, la Cremonese ha ritrovato compattezza, è una squadra viva che ha la prerogativa di giocare bene sulle seconde palle”.