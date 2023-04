Monza, Palladino: "Ho applaudito i ragazzi"

Il tecnico dei brianzoli: "Prestazione fantastica"

23-04-2023 18:00

Il tecnico del Monza Raffaele Palladino è su di giri dopo la vittoria contro la Fiorentina in rimonta: “Ci hanno messo in difficoltà in avvio, poi abbiamo trovato le contromisure facendo una partita strepitosa mettendo carattere e qualità. Siamo davvero soddisfatti, diamo continuità ad un percorso di crescita bellissima. Ho fatto io l’applauso ai ragazzi nello spogliatoio, fantastica la prestazione”.

“Abbiamo sbagliato qualcosina che di solito non sbagliamo e siamo andati verticali perché avere una squadra che ti attacca forte in avanti devi essere bravo ad attaccare gli spazi. Siamo una squadra che va verticale se possiamo oppure se abbiamo spazio possiamo palleggiare. Oggi è stato solo un peccato la partenza, riprenderla é stato davvero bello. Siamo soddisfatti tutti”.