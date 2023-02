Monza, Palladino: "Milan messo alle corde per 40 minuti"

Il tecnico dei brianzoli è soddisfatto per la prestazione contro i rossoneri. È arrivata la prima sconfitta del 2023.

18-02-2023 21:27

La striscia positiva del Monza in questo 2023 si è interrotta in casa contro il Milan. La squadra di Raffaele Palladino è stata battuta per 1-0, ma il tecnico si è detto comunque soddisfatto per la prestazione: “Abbiamo messo il Milan per 40′ nella propria area, nella ripresa siamo stati molto bravi, ma ci è mancato il guizzo finale. Abbiamo preso un doppio palo e il fatto di aver messo alle corde il Milan ci dà orgoglio”.

“Quel che ci è mancato è stato un po’ l’atteggiamento, ma forse questa partita l’abbiamo sentita un po’ di più – ha aggiunto così Palladino sui brianzoli -. Nel primo tempo siamo stati bravi nella fase di non possesso, meno nella fase di costruzione. Siamo stati timorosi, impacciati e leggerini: quando riconquistavamo palla, spesso l’abbiamo persa in maniera troppo veloce”.