Monza: parte Sampirisi, in arrivo German Pezzella

24-08-2022 19:58

Ultimi giorni di mercato frenetici per il Monza, che dopo l’infortunio di Andrea Ranocchia si è messo alla ricerca di un difensore individuandolo in German Pezzella, ora al Betis di Siviglia.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, i brianzoli hanno salutato Mario Sampirisi, che si è trasferito in prestito al Frosinone con la Formula del prestito. A renderlo noto i due club. Sampirisi ritrova nel club laziale l’ex compagno Mazzitelli.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE