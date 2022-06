Monza scatenato: colpo Casale in arrivo

29-06-2022 15:05

Il Monza fa sul serio. Il duo Galliani-Berlusconi vuole allestire una squadra di qualità e che sappia rendersi protagonista nel prossimo campionato di serie A, senza accusare il salto di categoria.

Dopo gli acquisti del portiere Cragno, prelevato dal Cagliari e del difensore Ranocchia preso dall’Inter, la società brianzola ha chiuso per Andrea Carboni che sarà presto a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Monza.

Dopo l’accordo raggiunto ieri con il Cagliari, il giocatore ha programmato il suo rientro dagli Stati Uniti, dove è attualmente in vacanza, per le visite mediche e la firma sul contratto.

Visite mediche in programma domani anche per Nicolò Casale. Il classe ’98 in queste ore – tramite il suo entourage – sta definendo gli ultimi dettagli dell’accordo. Se tutto filerò liscio, domani Casale si presenterà a Milano per le visite mediche e la successiva firma sul contratto che lo legherà al club brianzolo. Con buona pace di Lazio e Napoli, club che da tempo corteggiavano il calciatore.

