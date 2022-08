04-08-2022 12:15

Il Monza ci pensa e valuta due piste per la propria mediana. Da tempo la società brianzola sta pensando a un rinforzo a centrocampo, in modo da dare un’ulteriore alternativa a Stroppa. Il nome grosso è stato per più di qualche giorno Gonzalo Villar, ma nelle ultime ore il profilo dello spagnolo in uscita dalla Roma sta perdendo quota a favore di un giovane italiano che potrebbe fare al caso di Adriano Galliani.

Con Villar ormai a un passo dal vestire la casacca della Sampdoria (accordo quasi raggiunto tra i liguri e la Roma) il Monza sta nuovamente pensando con insistenza a Salvatore Esposito, centrocampista della Spal: da due stagioni in campo con la società di Ferrara, Esposito ne è diventato un pilastro inamovibile, al punto di catturare le attenzioni di Roberto Mancini che l’ha fatto esordire in nazionale maggiore a giugno contro l’Inghilterra. Per Esposito il Monza sarebbe l’occasione di giocare in Serie A, con un ruolo tra l’altro di protagonista: i brianzoli non vogliono però partecipare ad aste e nelle prossime ore avanzeranno un’offerta alla Spal per il classe 2000.

