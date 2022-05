Monza, Stroppa: "Quel gol dà fastidio"

26-05-2022 23:37

Il tecnico del Monza Giovanni Stroppa a Sky ha parlato dopo il 2-1 nell’andata della finale playoff contro il Monza: “Dispiace, in queste partite basta un attimo. Sicuramente dà fastidio per come è arrivato il gol, perchè poteva essere sicuramente evitabile. Resta la prestazione straordinaria e siamo ancora in partita. Adesso c’è il secondo tempo da disputare a Pisa domenica, se la squadra è questa possiamo essere fiduciosi. Abbiamo un gol di vantaggio”.

“Per qualche settimana eravamo un po’ in difficoltà a livello di rosa con giocatori importanti fuori condizione o con qualche problemino – ha continuato Stroppa -. Quando hai la possibilità di far entrare gente di questo calibro fresca è un vantaggio per ogni allenatore. Abbiamo giocato una buona partita stasera, specialmente nel primo tempo. Adesso ci sarà da battagliare domenica, dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo prestando attenzione ai particolari”.