24-01-2023 14:00

Esattamente l’altro difensore Carboni già in rosa, Andrea, arriva dal Cagliari. A differenza del centrale, il terzino argentino classe 2003 Franco Ezequiel Carboni, che ha trascorso la prima parte della stagione coi sardi (maturando 13 presenze in Serie B), si trasferisce al Monza in prestito dall’Inter.

Questo, il comunicato ufficiale del club brianzolo: “Nato a Buenos Aires il 4 aprile 2003, cresce nel vivaio del Lanús. Nel 2019 approda in Italia, al Settore Giovanile del Catania, prima di essere notato dall’Inter, che lo porta a Milano dopo pochi mesi, nel gennaio 2020. In nerazzurro diventa presto grande protagonista della squadra Primavera, con cui colleziona 41 presenze e vince il campionato nella stagione 2021/22. In possesso del doppio passaporto italo/argentino, esordisce con gol nella Nazionale italiana Under 18 nel giugno 2021. Qualche mese dopo riceve la chiamata dell’Argentina Under 20, con cui debutta nel marzo 2022. Esterno duttile e talentuoso, all’Inter respira spesso l’aria della Prima Squadra, con cui si allena e viene convocato anche per partite importanti come Inter-Liverpool di Champions League del 16 febbraio 2022. Un mese dopo, per Franco arriva anche la prestigiosa convocazione del ct della nazionale maggiore argentina Lionel Scaloni, che lo chiama insieme al fratello Valentin, anche lui in forza nel Settore Giovanile dell’Inter. Nel luglio 2022 viene ceduto in prestito al Cagliari, dove debutta tra i professionisti, in Serie B. Dopo sei mesi in Sardegna e 13 presenze, Carboni approda ora nel Club biancorosso, dove ritrova suo padre Ezequiel, allenatore dell’Under 18. Benvenuto Franco!”.

