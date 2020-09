Morata-Juve libera il sogno degli interisti: "Marotta provaci!”

Mentre la Juventus porta a compimento il ritorno di Alvaro Morata a Torino, l’Inter abbraccia Arturo Vidal e attende di sfoltire il proprio organico prima di dare l’assalto a Kanté, il sogno proibito di Antonio Conte.

Ora Dzeko è nel mirino dell’Inter

Tuttavia, i tifosi nerazzurri si augurano che Beppe Marotta metta a segno anche un colpo in attacco, magari proprio approfittando dell’arrivo di Morata alla Juventus. Secondo il Corriere della Sera, infatti, la Roma ha ancora la necessità di alleggerire il proprio monte ingaggi con la cessione di Edin Dzeko, che a questo punto potrebbe diventare un obiettivo dell’Inter.

I tifosi sognano l’arrivo del bosniaco

Un’operazione difficile – l’Inter dovrebbe prima cedere una punta, Pinamonti il candidato – ma possibile che, naturalmente, fa sognare i tifosi nerazzurri. “Con Dzeko faremmo un altro tripleteeeeee… vamos…”, commenta Luciano su una delle pagine Facebook dedicate al tifo interista.

“Non posso pensare che Conte non abbia chiesto un quarto attaccante da 15 gol e che sia soddisfatto del paracarro Pinamonti. Non credo arriverà Kantè, ma spero tenteranno per un attaccante di livello come Dzeko”, sottolinea Luana.

Luca, invece, preferirebbe un altro attaccante della serie A con la valigia già pronta: “15 milioni per un 34enne sono troppi – scrive il tifoso – metti qualcosa in più e prendi Milik a 25 milioni”.

Per Giorgio Dzeko è invece irraggiungibile per una questione di ingaggio: “Guadagna 7,5 milioni, roba da pazzi”. Gabriele, infine, pensa che Dzeko possa arrivare soltanto in caso di una dolorosa cessione: “Dzeko lo prendiamo solo se parte Lautaro”.

