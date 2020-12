Morbidelli: "Mi ispiro a Rossi, Senna e Alì"

Il sogno di Franco Morbidelli si è avverato. Dalla prossima stagione MotoGP, il vicecampione del mondo condividerà il box con l’idolo Valentino Rossi.

Un esempio in tutto per il pilota romano: “Apprezzo la sua guida, così come la sua personalità. Ho passato molto tempo con lui e ho cercato di apprendere anche molte cose. Tuttavia, ci sono anche altri sportivi, come Ayrton Senna e persino Mohammed Ali. Cerco di raccogliere cose importanti da loro, dalle loro esperienze, persino dai loro pensieri. Avere Valentino come compagno di squadra è meraviglioso e non vedo l’ora. È un grande personaggio e pilota, che è un’ottima combinazione. È così anche per i nostri partner: Petronas porta la sua esperienza negli sport motoristici e migliora i suoi prodotti attraverso le nostre conoscenze. È una situazione vantaggiosa per tutti“.

OMNISPORT | 13-12-2020 14:44