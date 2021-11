Moriero, pazzo debutto con le Maldive: da 4-0 a 4-4

10-11-2021 11:28

Non poteva esserci un debutto più incredibile per Francesco Moriero , da poco tempo nuovo commissario tecnico della nazionale delle Maldive , impegnata nel torneo Four Nations Cup.

La prima gara giocata a Colombo contro lo Sri Lanka è stata un’autentica carrellata di emozioni, purtroppo in maggioranza negative per l’ex Inter che aveva a lungo pregustato l’idea di esordire con un successo: in vantaggio di tre reti (segnate nei primi 33 minuti), poco prima dell’ora di gioco è arrivato addirittura il poker, preludio ad un epilogo vincente. E invece no.

Sì, perché i padroni di casa si sono aggrappati al momento di grazia del loro bomber Razeek , autore di una tripletta in soli otto minuti tra il 63′ e il 71′: tutto rimesso clamorosamente in discussione, prima della beffa arrivata nel recupero col sigillo del solito Razeek, che ha fissato il risultato sul 4-4 .

Moriero avrà l’opportunità di rifarsi già nel secondo match del torneo che vedrà le Maldive affrontare il Bangladesh giovedì, mentre domenica sarà la volta della sfida alle Seychelles. Magari, stavolta, senza un andamento da montagne russe e poco adatto ai deboli di cuore.

