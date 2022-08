Morte Bill Russell, l’idea Magic Johnson per commemorarlo

03-08-2022 16:31

È un’idea molto stimolante quella proposta da Magic Johnson su Twitter per onorare la recente scomparsa di Bill Russell.

L’estroverso ex giocatore dei Lakers ha infatti lanciato l’idea di ritirare in tutta la NBA il numero 6 vestito da Russell nel corso della sua carriera ai Celtics.

“Il commissioner Adam Silver dovrebbe ritirare la maglia numero 6 da tutte le squadre, in onore dell’eredità di Bill Russell”.

Se accolta, la proposta rappresenterebbe un unicum nella storia della massima lega di pallacanestro americana dove, al contrario di MLB (ritirato il 42 di Jackie Robinson) e NHL (non più utilizzabile il numero 99 di Wayne Gretzky), in passato sono già stati dichiarati come inutilizzabili alcuni numeri di maglia.