Morte Kobe Bryant: pubblicati i risultati delle autopsie

A cinque mesi dal tragico incidente aereo che costò la vita alla leggenda della NBA e dei Los Angeles Lakers Kobe Bryant, alla figlia del campione, Gianna, e ad altre sette persone sono stati pubblicati i risultati della autopsie sui corpi delle vitime dello schianto in elicottero, avvenuto a Calabasas, in California

L’esame autoptico sul pilota, il 50enne Ara Zobayan, è risultato pulito: “I test tossicologici non hanno rilevato la presenza di alcol o droghe. Le sostanze testate sono state: benzodiazepine, cocaina, fentanil, eroina, marijuana, oppioidi, fencyclidina e anfetamine”, afferma il rapporto riportato da TMZ.

La causa del decesso è per tutti trauma da forza contundente. I medici legali della contea di Los Angeles danno quasi per certa “l’immediata morte allo schianto” dei nove passeggeri, specificando così come le fiamme abbiano avvolto solo in un secondo momento i corpi.

Il riconoscimento di Bryant è avvenuto soltanto tramite le impronte digitali, ma l’autopsia riporta anche altri dettagli del suo corpo (tra cui i tatuaggi) a conferma dell’identità del giocatore.

Le indagini hanno evidenziato come il pilota Ara Zobayan fosse quasi riuscito a superare l’intenso banco di nebbia ritenuto la causa dell’incidente, prima di perdere definitivamente il controllo dell’elicottero su una svolta a sinistra e schiantarsi al suolo a quasi 300 chilometri all’ora. Non è finora emersa nessuna indicazione di un guasto meccanico all’elicottero Sikorsky S-76, ma si attende il responso definitivo del National Transportation Safety Board.

Insieme a Bryant, alla figlia e al pilota sono morti John Altobelli, 56enne ex giocatore di baseball, la figlia Alyssa (coetanea e compagna di squadra di Gianna), la moglie Keri, Christina Mauser, assistente allenatrice di pallacanestro della Harbour Day School, Sarah e Payton Chester, mamma e figlia residenti a Orange Country.

