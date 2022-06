Morte Maradona, otto persone a processo in Argentina

23-06-2022 13:52

Otto medici che hanno curato Diego Maradona prima della sua morte saranno processati per presunta negligenza medica.

Mercoledì scorso, un giudice argentino ha ordinato un processo per omicidio colposo per le persone, tra cui il medico di famiglia e gli infermieri di Maradona, con l’accusa di non hanno intrapreso “azioni che avrebbero potuto evitare la morte” nel novembre 2020.

L’icona dell’Argentina e del Napoli è morta all’età di 60 anni mentre si stava riprendendo da un coagulo di sangue, arrivato dopo anni di lotta contro la dipendenza da cocaina e alcol e anche dopo una diminuzione di peso enorme nel corso degli ultimi anni.

Maradona è stato trovato morto due settimane dopo l’intervento in una casa in affitto a Buenos Aires dove era stato portato dopo essere stato dimesso dall’ospedale, in seguito a un attacco di cuore.

L’anno scorso il pubblico ministero argentino ha convocato una commissione di 20 esperti medici che ha concluso che il trattamento di Maradona era pieno di “carenze e irregolarità” e ha affermato che “avrebbe avuto maggiori possibilità di sopravvivenza” in una struttura medica adeguata.

I procuratori hanno chiesto il rinvio a giudizio di chi si occupava di Maradona, affermando che era stato abbandonato “al suo destino” dopo il verdetto degli esperti medici secondo cui era stato trascurato per un “periodo prolungato, causando molte sofferenze”.

La data del processo non è stata fissata, ma gli otto dovranno rispondere legalmente di omicidio colposo, ossia si ipotizza che i gesti e le mancanze dei medici avrebbero accelerato la morte del Diez.

Rischiano pene che vanno dagli otto ai 25 anni di carcere, anche se tutti hanno negato la loro responsabilità e sono attualmente in detenzione preventiva.