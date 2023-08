Morte Mazzone: ultima apparizione pubblica il 30 ottobre 2022 a Ascoli

Il mister ricevette cittadinanza onoraria in teatro per presentazione docufilm su di lui

20-08-2023 15:42

Risale al 30 ottobre 2022, ad Ascoli Piceno, l’ultima apparizione pubblica di Carlo Mazzone, morto oggi nella città dove abitava da anni. Nell’occasione, al Teatro Ventidio Basso, al ‘sor Carletto’ fu conferita la cittadinanza onoraria e fu presentato il docufilm su di lui “Come un padre”. Una serata di grandi emozioni, al termine della quale lo stesso Mazzone salì sul palco, acclamato dal pubblico. Romano di nascita, Mazzone era giunto nel capoluogo piceno negli anni ’60 per giocare nella squadra di casa e qui insieme alla moglie Maria Pia ha cresciuto la famiglia. In chiusura di serata Mazzone, particolarmente commosso, aiutato dai familiari apparve per l’ultima volta in pubblico. Molto provato, non disse nulla ma mandò baci e abbracci a tutti i presenti nel teatro ascolano.