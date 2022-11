Morte Rebellin, rimandata la presentazione della nuova maglia rosa

30-11-2022 21:43

Il mondo dello sport e del ciclismo è ancora incredulo di fronte alla tragedia odierna che ha visto Davide Rebellin perdere la vita a seguito di un brutto incidente.

L’atleta veneto era uscito per il solito allenamento mattutino e, purtroppo, non è più rientrato in casa.

Poche ore dopo, a Milano, si sarebbe dovuto svolgere un evento in cui dare luce e merito alla nuova maglia rosa del Giro d’Italia 2023 alla presenza di altri campionissimi quali Ivan Basso, Damiano Cunego e Vincenzo Nibali. Ma così non è stato.

“Non possiamo festeggiare in un giorno di lutto – ha commentato Mauro Vegni, direttore del Giro D’Italia e delle corse ciclistiche di RCS Sport – quello che è successo ci tocca da vicino, ecco la spiegazione del minuto di silenzio al posto dell’evento stesso, il pensiero va a Davide e alla sua famiglia in questo terribile momento”.