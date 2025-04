Morte Suor Paola: le lacrime di Marino Bartoletti, gli sketch con Idris, il ricordo degli spettatori

Il giornalista ideatore di "Quelli che il calcio" ricorda commosso la figura della religiosa tifosa della Lazio che conquistò tutti in tv

Quando il calcio era “la domenica alle 3” l’appuntamento per tantissimi appassionati non era solo allo stadio o davanti alle radioline (le pay tv stavano appena per nascere ma trasmettevano poche gare), c’era da seguire “Quelli che il calcio”, la rivoluzionaria invenzione di Marino Bartoletti che traslò in versione televisiva lo storico programma radiofonico “Tutto il calcio minuto per minuto”. Con un giovane Fabio Fazio in conduzione volti noti e perfetti sconosciuti divennero figure popolarissime nel rappresentare i tifosi di questa o quella squadra. Di quell’esercito di macchiette, professionisti celebri, ex voci radiofoniche Suor Paola, la religiosa di fede cristiana e biancoceleste scomparsa ieri, era tra le più amate.

Da Idris a Della Noce, quante risate a “Quelli che il calcio”

Suor Paola era in buona compagnia perché nel salotto-stadio di Fazio c’era davvero di tutto. C’era l’ultrà juventino Idris, vero nome Edrissa Sanneh (morto nell’agosto del 2023), sempre sorridente, pronto a difendere i bianconeri contro tutto e tutti.

Nato in Gambia, ma di origini senegalesi, da una famiglia di ventuno fratelli, era arrivato in Italia a vent’anni, all’inizio degli anni 70, per studiare: aveva vinto una Borsa di studio all’Università per stranieri di Perugia e dietro la sua facciata di tifoso si nascondeva una persona coltissima e preparata. C’era Teo Teocoli con le sue imitazioni. C’era Paolantoni tifoso del Napoli, c’era Everardo dalla Noce, rigoroso giornalista esperto di finanza che però smetteva i panni seri per tifare Spal. Quanti sketch con Suor Paola, la voce dolce e pacata del tifo.

Il dolore di Marino Bartoletti

A ricordare la figura di Suor Paola è stato anche Marino Bartoletti. Su Facebook il giornalista piange la religiosa scomparsa e scrive: “Addio Suor Paola, sorella cara! Lo so che è poco originale, ma non mi viene in mente nient’altro da dire se non che con te se ne va un altro pezzo terribilmente importante della mia vita. Sei stata una donna straordinaria (e Dio solo sa – e chi se no? -quanti siano stati i tuoi meriti sfuggiti ai più). Quando ti “scoprimmo” (perché una figura simpatica e allo stesso tempo generosa come la tua era perfetta per l’idea pulita che volevamo dare del calcio) aderisti con entusiasmo al nostro progetto: nella tua gioiosa modernità – sempre abbinata al rigore della tua missione – capisti che quella era una strada importantissima per aiutare chi si era affidato a te: e cioè le ragazze madri coi loro bambini, le vittime di violenza che vedevano nella tua materna tenacia un barlume di speranza.

Per averti in trasmissione occorreva il permesso della madre superiora delle Suore Scolastiche di Cristo Re: lo ottenesti facendo valere come sempre la tua determinazione e spiegandole – parole tue – che “grazie alla televisione la Provvidenza avrebbe potuto trovare più porte aperte”. E così fu, anche se molti rappresentanti di altri ordini ecclesiastici si misero di traverso. Ma tu eri un treno: e sono certo che questo treno continuerà a correre con la forza del tuo esempio Sei stata uno dei primissimi “personaggì” ad entrare stabilmente nella famiglia di “Quelli che il calcio”. E ci resterai per sempre! Come per sempre resterà nel mio cuore il tuo sorriso”.

Il ricordo commosso degli spettatori

A centinaia i commenti sui social da parte dei telespettatori: “Quel volto sereno che ti faceva amare il calcio indipendentemente dai colori. Non sono laziale ma ora, più che mai….. vola un’aquila nel cielo” e poi: “Ciao Suor Paola, ti abbiamo davvero voluto tanto bene, il tuo sorriso e le tue opere rimarranno scolpiti sempre nel mio cuore. Era simpaticissima, va via un pezzo di vita di noi nostalgici del vecchio calcio. Con Idris erano fortissimi, più belli da vedere di una partita!!!” e anche: “Un modo gentile e semplice fare televisione, ma soprattutto un modo semplice x unire grosse masse come quelle che girano intorno al modo del calcio”

C’è chi scrive: “Suor Paola ha unito con coraggio la sua missione al cambiamento, portando speranza e luce dove ce n’era bisogno. Un esempio straordinario di come la determinazione e l’amore possano davvero fare la differenza. Spero suo spirito possa continuare ad ispirare la sana sportività, sempre!” e poi: “Quelli che il calcio era una famiglia fatta di tanti bellissimi personaggi che effettivamente riuscivano a trasmettere il bello e la gioia del calcio. Ma era una famiglia molto numerosa perché milioni di persone, io e mia madre tra loro, trascorrevano con gioia quelle domeniche pomeriggio, con la gioia che si prova a stare in famiglia. Suor Paola era un treno ma di quelli che portano felicità”

I ricordi si accavallano: “Suor Paola…quanti ricordi, quante domeniche ad attendere i risultati nella speranza di veder vincere la squadra del cuore, e perché no, anche di fare un bel 13 al totocalcio… Ricordi di un calcio che non c’è più, la simpatia trainante del giovane Fazio, il compianto Idris, tutti gli inviati che facevano parte con le loro caratteristiche delle nostre domeniche attaccati alle radioline e poi li, in televisione dove si rivelavano in carne ed ossa” e infine: “Ciao Suor Paola , simpaticissima e umana,con la tua personalità hai avvicinato tante anime che hanno seguito il tuo messaggio spirituale con la forza dell’ esempio, anche con la tua passione e tifoseria del calcio hai incoraggiato tanti giovani e tanti bisognosi, e un modo rivoluzionario di fare televisione con la spiritualità che ti accompagna”.