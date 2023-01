Morte Vialli, parla la mamma di Roberto Mancini: "L'abbiamo visto crescere"

07-01-2023 16:18

Tutti conoscono il grande rapporto che legava Gianluca Vialli al CT della nazionale Roberto Mancini. Così come erano legati i due, sono legate anche le due famiglie, che sono rimaste in contatto e hanno condiviso mille avventure da quando i due giocavano con la Sampdoria.

La madre del Mancio infatti ha parlato della scomparsa di Vialli e del dolore di Mancini, che in pochi giorni ha perso tre amici fraterni:

“Naturalmente non voglio togliere nulla alla sua mamma che in questo momento sta soffrendo, ma tutti sanno del forte legame che ha sempre unito mio figlio a Gianluca, il dolore che abbiamo dentro è immenso e non oso immaginare quello che stanno provando i suoi familiari. Gianluca l’abbiamo seguito assieme a Roberto dai tempi della Sampdoria, l’abbiamo visto praticamente crescere, in questo momento è anche difficile trovare le parole. Siamo tutti addolorati, è davvero un momento difficile. Mio figlio in poco tempo ha perso Gianluca, Sinisa Mihajlovic e un altro caro amico d’infanzia”.