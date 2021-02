Morti gli ex arbitri Mattei e Beschin

Doppio lutto nello stesso giorno per l’Associazione Italiana Arbitri. Sono mancati rispettivamente a 78 e a 67 anni gli ex direttori di gara Maurizio Mattei e Gianni Beschin. Il primo era malato di Covid-19 da tempo, è stato arbitro in Serie A dal 1976 al 1987 per la sezione di Macerata e, lasciato il campo, è stato designatore arbitrale di A e B dal 2005 al 2006. Il secondo, stroncato da un male improvviso, era stato direttore di gara nella massima serie dal 1988 al 1997 per la sezione di Legnago e poi è stato dirigente in diversi clun, tra cui Cosenz e Spal.

OMNISPORT | 12-02-2021 20:50