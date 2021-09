Morto a 83 anni Roger Hunt, campione del mondo con l'Inghilterra e bomber del Liverpool

E’ morto all’età di 83 anni Roger Hunt, uno degli uomini simbolo dell’Inghilterra vincitrice della Coppa Rimet di casa nel 1966. Nato il 20 luglio 1938 a Golborne, Contea della Grande Manchester, ha militato dal 1959 al 1969 nel Liverpool totalizzando tra tutte le competizioni 492 partite e 285 gol e vincendo due campionati (1964 e 1966), una Coppa d’Inghilterra (1965) e tre Charity Shields (1964, 1965 e 1966) ma fu anche protagonista della promozione in First Division nel 1962. In campionato è tuttora il miglior marcatore della storia dei Reds con 244 gol. Con la Nazionale dei Tre Leoni dal 1962 al 1969 ha giocato 34 partite segnando 18 gol, 3 dei quali nelle sei partite di quel mondiale casalingo vittorioso. Ha chiuso la carriera nel Bolton dal 1969 al 1972.

