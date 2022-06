Morto Bernd Bransch, capitano della Germania Est dei Mondiali 1974

12-06-2022 21:48

A 77 anni è morto ieri Bernd Bransch, il capitano della nazionale della Germania Est che durante i Mondiali del 1974, il 22 giugno ad Amburgo, batté i cugini dell’Ovest padroni di casa e poi campioni del mondo per 1-0 con un gol di Sparwasser, infliggendo loro l’unica sconfitta del torneo, e Bransch naturalmente era in campo.

Nato a Halle, nell’attuale Land della Sassonia-Anhalt, ha collezionato 64 presenze e 3 gol in nazionale, più altre 8 presenze ai Giochi olimpici, in cui ha vinto il bronzo a Monaco 1972 (ancora una volta a casa dei cugini occidentali che furono battuti già allora per 3-2!) e l’oro a Montreal 1976, dopo il quale chiuse la sua carriera internazionale.