Morto ex Inter Rocca dopo malore in campo, il ricordo commosso di Bergomi: "Giocavamo assieme"

L' ex centrocampista cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, è stato stroncato da un arresto cardiaco all'età di 61 anni, inutili i soccorsi

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il calcio piange Luigi Rocca: l’ex centrocampista, che ha debuttato in Serie A indossando la maglia dell’Inter, è morto all’età di 61 anni. Fatale un malore accusato domenica pomeriggio mentre era impegnato in una partita di calcio con gli amici nella sua Piacenza. Il ricordo commosso di Beppe Bergomi, suo compagno di squadra in nerazzurro, in diretta tv.

Lutto nel calcio: a 61 anni è morto l’ex Inter Rocca

Emiliano doc, Rocca, di professione centrocampista, è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter per poi debuttare in Serie A proprio con i nerazzurri il 16 maggio 1982 nella partita vinta contro l’Avellino. In precedenza, e più precisamente il 30 settembre del 1981, aveva già esordito in Coppa Uefa, subentrando a Lele Oriali contro l’Adanaspor.

La sua carriera si è poi sviluppata tra Serie B e Serie C, giocando con Siena, Trento, Sanremese, Taranto, Brindisi, Casertana, Piacenza e infine col Fidenza, dove ha chiuso la carriera nel 1995. Gigi è comunque rimasto nel mondo del calcio, iniziando una nuova avventura da allenatore: partita dalle giovanili del suo Piacenza, ha guidato successivamente Fanfulla, Fiorenzuola e Caduogno. Non solo pallone, però: gestiva anche un’agenzia di viaggi.

Malore fatale: per Rocca non c’è stato nulla da fare

Come riferisce il quotidiano La Libertà, Rocca ha avuto il tempo di avvisare i compagni prima di accasciarsi al suolo durante il match. Sul posto sono arrivati i medici del 118, che hanno in tutti i modi tentato di rianimare il 61enne di Coli, anche tramite l’utilizzo del defibrillatore.

Elitrasportato d’urgenza all’ospedale Guglielmo da Saliceto, per l’ex calciatore non c’è stato nulla da fare. A stroncarlo un arresto cardiaco.

Il ricordo commosso di Bergomi e del Piacenza

Nel corso di Sky Calcio Club Beppe Bergomi, che aveva partecipato anche ai funerali di Totò Schillaci a Palermo, ha voluto ricordare con commozione l’ex compagno di squadra. “Mi fai salutare un amico che oggi ci ha lasciato? – ha detto ‘lo zio’ durante la trasmissione -. Luigi Rocca ha avuto un arresto cardiaco, mentre era in campo con gli amici. Abbiamo giocato insieme, aveva una presenza con l’Inter”.

E, attraverso una nota, ha espresso cordoglio anche il Piacenza Calcio: “Il Piacenza Calcio, profondamente rattristato, piange la scomparsa dell’ex calciatore biancorosso Luigi Rocca e si stringe in un forte abbraccio attorno alla sua famiglia”.