Il web piange Galeazzi: il ricordo dei colleghi

Colleghi, sportivi, tifosi: il web piange la morte di Giampiero Galeazzi, storico giornalista e volto della Rai, morto oggi all’età di 75 anni. Complicato fare una sintesi della sua straordinaria carriera, Galeazzi ha legato la sua immagine e la sua voce a un enorme numero di imprese sportive, in differenti discipline: cronista di calcio tra i volti più celebri dello storico programma “90° minuto”, “Bisteccone” – come veniva chiamato amabilmente – ha raccontato anche il tennis e il canottaggio, trasformando in mito le imprese dei fratelli Abbagnale.

Il ricordo di Galeazzi da parte dei colleghi

Indelebile anche il suo racconto del primo scudetto del Napoli, in cui si lasciò travolgere dalla festa della squadra guidata da Diego Armando Maradona, negli spogliatoi del San Paolo, conclusa con un gavettone ai suoi danni che è entrato nella storia della tv, oltre che del calcio italiano.

Nei minuti successivi alla notizia della sua morte i social network sono stati travolti dai ricordi e dalle dediche dei suoi colleghi e degli appassionati di sport. “Ciao Giampiero Galeazzi, unico e inimitabile Rip”, scrive Massimo Caputi, suo collega in Rai. “Un gigante. In tutti i sensi possibili”, il tweet del giornalista Fabrizio Biasin. Tancredi Palmeri riposta il video del successo dell’oro olimpico degli Abbagnale con la telecronaca di Galeazzi e commenta: “La telecronaca perfetta. Preparazione, informazione, emozione, progressione. E poi, lo stile”.

L’omaggio degli appassionati di sport

Ma sono migliaia gli omaggi a Galeazzi da parte dei tifosi. “La sua intervista a Diego nello spogliatoio dello scudetto è storia”, commenta Iaia. Oggi se n’è andato il più grande telecronista della storia dello sport italiano. E un grandissimo esperto di sport a tutto tondo. Un dispiacere enorme”, scrive Daniele sintetizzando il pensiero di molti spettatori tv.

“Se ne va un grande ci ha emozionati per anni”, il commento di Roberto. “Immenso Giampiero, riposa in pace”, conclude Luigi.

