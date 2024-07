Joe Bryant muore a 69 anni: il papà e idolo di Kobe che gli aveva fatto scoprire l’Italia

A 69 si è spento il padre della leggenda dell'NBA prematuramente scomparsa insieme alla figlia Gigi in un tragico incidente che costò la vita ad altre otto persone

Lutto nel mondo della palla a spicchi: a 69 anni si è spento Joe Bryant, papà di Kobe. A quattro anni e mezzo dalla scomparsa della leggenda NBA, un altro doloroso lutto colpisce la famiglia Bryant. Una famiglia che, proprio grazie a papà Joe, soprannominato Jollybean, aveva avuto modo di scoprire e apprezzare l’Italia.

Lutto per la famiglia Bryant

Il basket si ritrova nuovamente a stringersi attorno alla famiglia Bryant. A 69 anni, quattro anni e mezzo dopo il tragico incidente in elicottero che il 26 gennaio 2020 spezzò le vite di Kobe e della piccola figlia Gigi, si è spento Joe Bryant, padre della leggenda NBA che, proprio grazie alle esperienze in Italia del genitore, ebbe modo di vivere in Italia, Paese che a più riprese tornò a visitare e che non nascose mai di portare nel cuore.

Joe Bryant stroncato da un infarto: otto anni in Italia

A stroncare la vita di Joe Bryant è, come riportato dal coach dell’università di La Salle, Fran Dunphy, e dagli organi di informazione, sarebbero state le complicanze sorte a seguito di un infarto accusato non molto tempo fa.

Classe 1954, Joe Bryant era soprannominato Jollybean e aveva trascorso otto anni in Italia, vestendo, dal 1983 al 1991, le casacche della AMG Sebastiani Rieti, della Viola Reggio Calabria, della Maltinti Pistoia e della Pallacanestro Reggiana, che lo vide protagonista in Serie A nelle stagioni 1989-1990 e 1990-1991.

Joe giocò anche le finali NBA

Sono quegli gli anni in cui Kobe, che all’epoca dell’arrivo in Italia aveva appena 5 anni, cresce e si forma come persona e come cestista, imparando ad apprezzare il nostro Paese anche tra i banchi di scuola e la canestro sulle orme di papà Joe, che nel 1975 era stato prima scelta dei Golden State nel draft NBA, ma girato poi ai Philadelphia, sua città natale, con cui nel 1977 raggiunse anche le finali NBA. Dopo l’esperienza in Italia, chiuse la carriera in Francia, a Mulhouse.

Il rapporto con Kobe

Tra Joe e Kobe Bryant non fu sempre semplice, anzi. Con gli anni, il legame che aveva reso speciale il loro rapporto anche durante il primo periodo in NBA di Black Mamba, andò via via a sfilacciarsi, portando i due ad allontanarsi quasi definitivamente nel momento i cui il legame tra mamma Pam e il marito entrò in crisi.