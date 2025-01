Morto Tommasi: da Malagò a Pistocchi il mondo dello sport piange il Maestro

L'omaggio di tennis e pugilato a Rino Tommasi, scomparso all'età di 90 anni. Il cordoglio del presidente del Coni Malagò, Pistocchi: "Se n'è andato il più grandi tutti"

Se n’è andato uno dei giganti del giornalismo italiano. All’età di 90 anni è morto a Verona Rino Tommasi, voce storica del tennis e della boxe, l’uomo che ha saputo cambiare e innovare il racconto dello sport in tv. Da Giovanni Malagò a Maurizio Pistocchi: le reazioni alla scomparsa del Maestro.

Morto Tommasi: il cordoglio di Giovanni Malagò

Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha ricordato così Rino Tommasi: “È stato un protagonista indiscusso del nostro mondo. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di grande dolore e di tristezza per il movimento sportivo italiano”.

E non poteva mancare all’appello il pensiero della Federazione Pugilistica Italiana: “Pochi sono stati in grado di parlare, raccontare e narrare la nobile arte come hai fatto tu, Rino. Siamo certi che continuerai a farlo nei cuori di tutti noi, amanti della grande Boxe. Fai buon viaggio, Maestro”.

Il ricordo di Marelli: “Oggi raggiunge Gianni Clerici”

“Mi mancava da anni, dal giorno in cui smise di regalare la sua voce alle telecronache. Oggi se n’è andato un idolo della gioventù che raggiunge Gianni Clerici lasciando dietro di sé milioni di persone che non dimenticheranno mai i suoi circoletti rossi ed i suoi personalissimi cartellini” ha scritto su Facebook l’ex arbitro ed esperto di Dazn, Luca Marelli.

L’omaggio Pistocchi: “Se n’è andato il più grandi tutti”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha ricordato su X quanto sia stato importante per la sua carriera Rino Tommasi: “Se n’è andato anche il più grande di tutti, telecronista ineguagliabile e inconfondibile, maestro di giornalismo e di metodo”.

E aggiunge: “Ho avuto l’onore di conoscerlo a Mediaset e di essere stato apprezzato da lui, che mi chiese di seguirlo come caporedattore nel passaggio alla direzione della nascente Tele+. Ciao Rino, grazie per tutto quello che mi hai insegnato, l’Italia perde un autentico fuoriclasse e un riferimento per tutti quelli che amano la professione”.

Il mondo del tennis piange Rino Tommasi

“Il solo nominare Rino Tommasi equivale a evocare un bel pezzo di storia del tennis – ha dichiarato il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi -. Ricordiamo tutti la sua precisione statistica ma soprattutto la passione per il mondo della racchetta che condivideva insieme a quella per i ring. Anche le sue telecronache con Gianni Clerici restano fonte di ispirazione per chi è venuto dopo di loro”.

Il numero uno della Federazione continua: “A livello personale siamo stati avversari alle mie prime elezioni ma avevamo la stessa idea sulla formula che avrebbe dovuto avere la Coppa Davis, affinché fosse veramente il campionato del mondo per nazioni”.