Motegi e non solo: le speranze di Rossi

Tra i più attesi anche a Motegi, vuoi perché è un fuoriclasse, vuoi perché in Asia ha milioni di fan, c’è Valentino Rossi. E il pilota della Yamaha è parso piuttosto ottimista.

"Questa pista mi piace, di solito ci vado forte e credo di poterlo fare anche quest’anno – ha raccontato -. Vedremo cosa succederà nelle prossime tre gare, non solo in Giappone, dove capiremo se la moto è migliorata per poter essere competitivi nei prossimi appuntamenti".

"Spero che la pista sarà asciutta, l'anno scorso abbiamo corso sempre sul bagnato ed è stato un incubo – ha aggiunto Valentino -. In Thailandia ho parlato con i pezzi grossi, ma non so dire se il mio messaggio sia arrivato o meno. Quando parli con i giapponesi loro sono sempre concordi, ma non sai mai quello che poi succede. Questa è una pista buona per la Yamaha, i risultati positivi di 14 giorni fa ci hanno sorpreso. Qui verificheremo le piccole novità, ma soprattutto capiremo se la maggior parte del vantaggio lo abbiamo avuto usando la gomma dura".

SPORTAL.IT | 18-10-2018 17:50