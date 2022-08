Moto 2, la diretta del GP d'Inghilterra sul Silverstone Circuit. LIVE

18 i giri per questa gara che vedrá il semaforo di partenza alle 15.30: nella categoria piú in equilibrio, con tre piloti in un punto, ogni gara diventa fondamentale.15:11

PRE GARA

La Moto 2 torna in pista e lo fa col GP d’Inghilterra, dodicesimo appuntamento della stagione motociclistica 2022. La classifica piloti è attualmente così composta:

Vietti Celestino (146 pt.) Fernandez Augusto (146 pt.) Ogura Ai (145 pt.) Canet Aron (116 pt.) Arbolino Tony (104 pt.)

Augusto Fernandez partirà in pole nel GP di Gran Bretagna Moto2. A Silverstone lo spagnolo del team Ajo, leader del mondiale con Celestino Vietti, precede in griglia lo statunitense Joe Roberts e Ai Ogura che in classifica insegue a un solo punto. Gara in salita per Celestino Vietti, che dopo essere scivolato partirà 5° e in gara dovrà scontare un Long Lap Penalty per irregolarità nelle prove di partenza.

In seconda fila anche Albert Arenas e Jake Dixon. In top ten: 7. Bo Bendsneyder, 8. Alonso Lopez, 9. Marcel Schrotter e 10. Aron Canet. Così gli altri italiani: 11. Tony Arbolino, 18. Alessandro Zaccone, 19. Lorenzo Dalla Porta, 25. Simone Corsi e 26. Niccolò Antonelli. Il Gran Premio d’Inghilterra si corre sullo storico circuito di Silverstone. Sono previsti 18 giri. Semaforo spento alle ore 15.30. Questa la griglia di partenza Moto2:

PRIMA FILA 1. Fernandez 2. Roberts 3. Ogura

1. Fernandez 2. Roberts 3. Ogura SECONDA FILA 4. Arenas 5. Vietti 6. Dixon

4. Arenas 5. Vietti 6. Dixon TERZA FILA 7. Bendsneyder 8. Lopez 9. Schrotter

7. Bendsneyder 8. Lopez 9. Schrotter QUARTA FILA 10. Canet 11. Arbolino 12. Navarro

10. Canet 11. Arbolino 12. Navarro QUINTA FILA 13. Beaubier 14. Alcoba 15. Gonzalez

13. Beaubier 14. Alcoba 15. Gonzalez SESTA FILA 16. Chantra 17. Salac 18. Zaccone

16. Chantra 17. Salac 18. Zaccone SETTIMA FILA 19. Dalla Porta 20. Aldeguer 21. Baltus

19. Dalla Porta 20. Aldeguer 21. Baltus OTTAVA FILA 22. Van den Goorbergh 23. Ramirez 24. Skinner

22. Van den Goorbergh 23. Ramirez 24. Skinner NONA FILA 25. Corsi 26. Antonelli 27. Kubo

25. Corsi 26. Antonelli 27. Kubo DECIMA FILA 28. Kelly 29. Biesiekirski

Fonte: Getty Images