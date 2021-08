Moto 2, primo posto per Marco Bezzecchi

Il GP di Stiria viene vinto in Moto 2 dall’italiano Marco Bezzecchi, che sul traguardo precede Canet e Fernandez. 3° vittoria in Moto2 (1° quest’anno) per Bezzecchi: eguaglia Nicolas Terol, Jonas Folger, Alex de Angelis, Scott Redding, Augusto Fernandez, Enea Bastianini, Raúl Fernández al 21° posto di tutti i tempi in Moto2.

Per Bezzecchi si tratta del 12° podio in Moto2 (5° quest’anno).

Queste le prima parole di Bez subito dopo la vittoria di Spielberg:

“È stata una gara molto insidiosa, ma ho spinto dall’inizio, mi sono detto ‘Oggi è il mio giorno’. Dedico la vittoria alla mia fidanzata”.

