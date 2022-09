Moto GP, Bagnaia: "Il giro migliore della mia carriera"

17-09-2022 16:21

La Ducati monopolizza la prima fila del GP di Aragon: Jack Miller ed Enea Bastianini sono i validi cavalieri di Pecco Bagnaia, che commenta così il giro valevole la prima piazza: “Dopo il primo time attack ho capito fosse fondamentale fare il tempo al primo tentativo, anche se il fatto di avere molte moto alle spalle era un rischio, perché mi avrebbero potuto prendere come punto di riferimento. Dopo Curva 2 sapevo di aver passato l’ultimo ostacolo e ho dato tutto per fare un giro perfetto e penso proprio sia stato il giro migliore della mia carriera. Mi sento forte: Quartararo sesto? Io, Miller e Bastianini abbiamo un bel passo gara, è importante in ottica iridata avere messo altre moto fra me e lui”.