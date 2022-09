Moto GP, Nadia Gresini: "La rivalità Bagnaia-Bastianini farà bene alle corse"

20-09-2022 09:19

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport Nadia Gresini ripercorre la stroardinaria stagione di Enea Bastianini e del Team da lei diretto: “A inizio anno non avremmo pensato per nulla di lottare per il Mondiale! Sapevamo che Enea fosse forte, nella seconda parte della passata stagione con la moto del 2019 aveva tirato fuori il suo potenziale: quest’anno ha già vinto quattro GP. Chi vincerà il Mondiale? La Ducati sta dominando, ma Quartararo guida in modo strepitoso e Aleix non molla mai: è chiaro che tifo per il mio pilota e in cinque gare tutto può succedere”.

Gli incroci che nelle ultime gare hanno già avvicinato Bagnaia e Bastianini pongono domande sul comportamento della Scuderia Gresini verso la Ducati, specie nelle battute conclusive del Mondiale, e potrebbero alimentare una rivalità appassionante nel 2023, allorché i due si ritroveranno a condividere il box della Ducati ufficiale: “Domenica Fabio era uscito ed è stato giusto che Enea provasse a vincere, anche se con quel sorpasso all’ultimo giro ho rischiato l’infarto! Il mio punto di vista è questo: se nelle ultime due gare non potremo fare meglio del secondo o terzo posto iridato daremo una mano alla Ducati. Non ne abbiamo ancora parlato, ma da imprenditrice li comprendo: il titolo piloti manca da anni a Borgo Panigale, ovvio che adesso noi del Team Gresini vogliamo fare bene. Bagnaia e Bastianini sono due bei galletti in un pollaio: si conoscono da anni e sono sempre andati d’accordo. Una volta che correranno nello stesso Team ci sarà rivalità, ma spero non incida sul loro rapporto tranquillo. Se sarà rivalità sana, il motociclismo ne trarrà vantaggio: oggi non c’è più Valentino e Marc non è ancora tornato, il pubblico vuole questi duelli”.