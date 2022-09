Moto GP - Nakagami operazione ok, mirino puntato sul Giappone

20-09-2022 14:08

È filata liscia l’operazione al 4° e 5° dito della mano destra di Takaaki Nakagami, il pilota del team Lcr operato per sistemare il danno tendineo riportato dopo lo scontro con Marquez, ed ora già scalpita in attesa di rientrare in pista.

Fortunatamente non è stato necessario inserire nessun inserto cutaneo, come ha confermato la scuderia in un comunicato ufficiale, questo porta ad accorciare i tempi di recupero. Il giapponese si sbilancia sui social e dice che farà di tutto per esserci al gp di casa a Montegi, in programma il prossimo weekend. Servirà un nuovo consulto medico prima all’arrivo in circuito, ma il via libera sembra davvero cosa fatta.