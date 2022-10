03-10-2022 10:01

Quello che doveva essere un pomeriggio di motociclismo, ha condotto a una tragedia immane: intorno alle 15.50 di domenica al Misano World Circuit, durante il secondo giro della gara della classe 600 Pro, Trofeo Italiano Amatori inserita nel programma della Coppa Italia di motociclismo velocità, si è verificato un gravissimo incidente.

Uno scontro inaspettato e violentissimo che ha causato la morte di Federico Esposto, pilota 27enne, e il ferimento di un altro, trasferito in elicottero all’Ospedale Bufalini di Cesena.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto riportato dall’agenzia ANSA, per il centauro romano non c’è stato scampo: le ferite riportate nello scontro non gli hanno lasciato scampo, mentre l’altro pilota coinvolto nel tragico incidente in pista la prognosi sarebbe ancora riservata.

Cordoglio e dolore hanno riempito i post sui social di amici, piloti e conoscenti di entrambi per l’immane dramma che si è consumato ancora una volta, in questi ultimi mesi.

La decisione dell’organizzazione

La drammaticità di quanto avvenuto ha indotto l’organizzazione a una decisione ovvia, ovvero la sospensione della manifestazione in segno di rispetto nei confronti di Esposto, bloccando un evento che coinvolge sulla carta un numero pari a 36o piloti.

“La Fmi, il Misano World Circuit e l’organizzatore del Trofeo Italiano Amatori sono vicini alle famiglie dei piloti coinvolti”, scrivono gli organizzatori.

Il comunicato del suo motoclub

Anche il Gentlemen’s motor club, per cui Esposto era tesserato, piange il pilota deceduto:

“Giornata tragica per il nostro motoclub In seguito a un terribile incidente il Gentlemen’s motor club piange la scomparsa del suo tesserato Federico Esposto durante la gara della Coppa Italia svoltasi presso il Misano World Circuit. Alla famiglia le nostre più sentite condoglianze”

