Moto, Pecco Bagnaia cittadino benemerito di Pesaro

La cerimonia di consegna del riconoscimento all'Auditorium Scavolini, appena inaugurato

03-03-2024 19:49

Francesco “Pecco” Bagnaia è ufficialmente cittadino benemerito di Pesaro. All’Auditorium Scavolini, appena inaugurato, si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna del riconoscimento voluto dal sindaco Matteo Ricci e dal Consiglio comunale. Due titoli mondiali di MotoGp, uno nella Moto 2, arrivato dieci anni fa a Pesaro, Bagnaia, si è poi raccontato in un’intervista al giornalista di Sky Sport Mauro Sanchini: “Amo questa città, amo i pesaresi, qui ho tutto”. “Giovanissimo, inseguendo il suo sogno di ragazzino di diventare un pilota di motociclismo, si trasferisce a Pesaro nella ‘Terra dei piloti e dei motori’ e qui, affiancato dal mito Valentino Rossi, si prepara a coronare il sogno – si legge nelle motivazioni del riconoscimento -. L’obiettivo è raggiunto al termine di una stagione meravigliosa vincendo il titolo, nella classe regina, di Campione del Mondo, per di più su una moto italiana dopo 50 anni di assenza di una accoppiata straordinaria. (NPK) Fonte: u.s. Comune di Pesaro