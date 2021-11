Moto2, Gardner campione col brivido

14-11-2021 13:32

Remy Gardner ce l’ha fatta. Il pilota australiano si è laureato campione del mondo in Moto2. Nonostante la prima posizione del compagno di squadra e rivale Raul Fernandez, il figlio d’arte l’ha spuntata in classifica piloti per quattro punti.

Come il padre Wayne nel 1987 in 500, Remy Gardner ha vinto il Mondiale con un 10° posto conquistato a Valencia. Una gara ricca di emozioni già dal primo giro, con la bandiera rossa sventolata dopo un incidente tra Xavi Vierge, Lorenzo Baldassarri e Marco Bezzecchi. Il crash dei centauri ha provocato una perdita d’olio sul tracciato, per fortuna nessuno si è fatto male.

Una volta ripresa la gara, la scena l’ha rubata Gardner. All’australiano bastavano tre punti e ne ha portati a casa quattro. Una grande prova di forza col brivido dopo un anno straordinario per zittire anche i critici, che lo ritengono un privilegiato grazie al padre. Ma per diventare campione del mondo serve molto di più.

