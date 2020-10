Moto2, Jorge Martin: “Mi sono mosso bene”

Il prossimo anno Jorge Martin correrà nelle MotoGp nel Pramac Racing Team: sarà compagno di squadra di Johann Zarco, promosso dal Team Avintia ma che si è visto preferire Pecco Bagnaia per una Ducati ufficiale.

Luca Marini, che guida il Mondiale delle Moto2, rischia invece di non trovare una sella nella classe regina. “Non conosco la sua situazione. A me si è presentata questa opportunità e l’ho colta al volo – ha detto lo spagnolo a Radio Marca -. Ci sono tanti piloti nella classe di mezzo e l’obiettivo è comune: approdare in MotoGp. Bisogna essere intelligenti e cercare di muoversi bene in questo mercato. Sia io che il mio manager ci siamo riusciti”.

