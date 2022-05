Moto2, la diretta del GP d'Italia sul Circuito del Mugello. LIVE

Da questa Gara di Moto 2 é tutto, appuntamento alle 14.00 con la MotoGP!13:09

Grazie a questo risultato, Ai Ogura diventa il nuovo leader della classifica generale con 108 punti alla pari di Celestino Vietti.13:08

Pedro Acosta, grazie a questa vittoria, è diventato il più giovane pilota ad imporsi in una gara di Moto2 (record precedentemente detenuto da Marc Marquez) mentre Ai Ogura, terzo sul traguardo, è il nuovo leader del mondiale.13:07

GIRO 21: Acosta vince il GP d'Italia davanti a Roberts e Ogura. Arbolino chiude quarto ai piedi del podio sorpassando Fernandez sul traguardo.13:02

GIRO 20: Arbolino, costretto al long lap penalty dopo il contatto con Lowes, viene sorpassato da Fernandez. Davanti, Acosta guida la gara precedendo Roberts e Ogura.13:00

GIRO 19: Out Lowes dopo un contatto con Arbolino alla curva tre. Intanto, Vietti è costretto al ritiro per problemi tecnici alla moto.12:58

GIRO 18: Acosta continua la sua marcia verso la vittoria. Dietro, le posizioni rimangono congelate.12:58

GIRO 17: Arbolino e Lowes battagliano per la quinta posizione. I due piloti del team Marc VDS Racing si stanno staccando da Ogura.12:55

GIRO 16: Acosta, leader della gara, ha due secondi e due decimi di vantaggio sul gruppo formato da Roberts, Vietti, Ogura, Arbolino e Lowes.12:53

GIRO 15: Acosta aumenta il vantaggio sugli inseguitori portandolo a due secondi. Dietro, Roberts e Vietti duellano per la seconda posizione.12:50

GIRO 14: Acosta ha un secondo e nove decimi di vantaggio su Roberts e Vietti che sono rispettivamente secondo e terzo dopo aver superato Ogura e Arbolino.12:49

GIRO 13: Caduta per Canet. Il pilota spagnolo è scivolato nel quarto settore del circuito nel tentativo di rincorrere il connazionale Acosta.12:47

GIRO 12: Vietti sta rientrando sui sei piloti di testa. Tuttavia, Acosta e Canet hanno quattro decimi di vantaggio su Arbolino.12:42

GIRO 11: Acosta continua a rimanere al comando davanti a Canet. Dietro, Arbolino ha ripreso la terza posizione ai danni di Ogura. Nelle retrovie, Pasini è scivolato in dodicesima posizione alle spalle di Lopez.12:41

GIRO 10: Ogura ha sopravanzato anche Arbolino. Il pilota giapponese sta risalendo velocemente la classifica.12:39

GIRO 9: Ogura ha preso la quarta posizione ai danni di Lowes. Intanto, Canet continua ad avvicinarsi minacciosamente ad Acosta.12:38

GIRO 8: Vietti sta cercando di rientrare sul gruppo di testa. Il pilota italiano ha un secondo di distacco da Roberts che è sesto.12:36

GIRO 7: Acosta sta provando a staccare Canet. A sua volta, il pilota del team Pons Racing ha quattro decimi di vantaggio su Arbolino.12:35

GIRO 6: Acosta, Canet, Lowes, Arbolino, Roberts e Ogura hanno otto decimi di vantaggio sul gruppo guidato da Vietti.12:32

GIRO 5: Acosta mantiene la leadership su Canet e Arbolino. Dietro, Vietti ha sopravanzato Navarro salendo in ottava posizione.12:30

GIRO 4: Acosta torna in testa sorpassando Canet in curva 2. Dietro, Arbolino e Lowes continuano a duellare per la terza posizione.12:29

GIRO 3: Canet ha sopravanzato Acosta e sta cercando di staccare Lowes, Arbolino e Roberts.12:27

GIRO 2: Acosta, Canet, Lowes, Arbolino e Roberts hanno cinque decimi di vantaggio sul gruppo formato da Ogura, Pasini, Navarro e Vietti.12:25

GIRO 1: Acosta scatta in testa precedendo Lowes e Canet. Pasini e Canet sono rispettivamente in settima e nona posizione. Ottima partenza per Arbolino, quarto alle spalle del terzetto di testa.12:24

Moto in pista, giro di ricognizione e pronti per il via!12:18

Ricordiamo dunque la griglia di partenza con i primi sei qualificati: Canet, Acosta, Lowes, Vietti, Pasini, Ogura.12:11

Siamo in Italia nell'autodromo internazionale del Mugello con Aron Canet in sella alla Kalex del team Pons Racing in pole position.12:15