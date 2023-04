Moto2, la diretta del GP della Americhe sul circuito di Austin. LIVE

Il racconto della gara

Q2 del sabato caratterizzate dal duello tra Vietti e Acosta col primo che alla fine partirà in prima posizione davanti al pilota spagnolo mentre sarà Salac a completare la prima fila in griglia di parteza. Arbolino ottavo tra gli spagnoli Canet e Gonzales. Scatterà invece dalla quattordicesima posizione Dennis Foggia.

Piloti che cercano la concentrazione in griglia di partenza. Dieci minuti al via della gara della Moto2.

Giro 3. Lotta tra Arbolino e Canet per la terza posizione. Ne beneficiano Acosta e Lopez che allungano in testa.

La Moto2 torna in pista col GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2023 che si corre sul circuito di Austin, in Texas. La classifica piloti è attualmente così composta:

Tony Arbolino (42 pt.) Aron Canet (33 pt.) Pedro Acosta (29 pt.) Jake Dixon (26 pt.) Filip Salac (22 pt.)

Il Gran Premio delle Americhe si corre sul circuito di Austin, in Texas. Gran pole di Celestino Vietti che regala alla Fantic la sua prima partenza al palo davanti a Pedro Acosta, secondo a soli 20 millesimi, e Filip Salac. In seconda fila Bo Bendsneyder, Alonso Lopez e Jake Dixon. Il leader del Mondiale, l’italiano Tony Arbolino, è solo 8° con la Kalex del team Vds alle spalle di Aron Canet e davanti a Manuel Gonzalez e Jeremy Alcoba. Quattordicesimo posto per Lorenzo Dalla Porta, mentre una caduta costringe Sam Lowes al 18° posto in griglia. Sono previsti 18 giri. Semafori spenti alle 19.15.