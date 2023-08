Moto2, la diretta del GP di Gran Bretagna a Silverstone. LIVE

Cronaca in diretta

Benvenuti a Silverstone per la diretta scritta del Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del Campionato Mondiale di Moto2 2023.

Gara importante per il leader della classifica generale Arbolino, reduce da un deludente settimo posto ad Assen. In classifica, alle spalle del pilota italiano, Acosta, Dixon e Lopez.

La Moto2 torna in pista dopo la pausa estiva e lo fa col GP di Gran Bretagna, nono appuntamento del Mondiale 2023. Attualmente la classifica piloti è così composta:

Tony Arbolino (148 pt.) Pedro Acosta (140 pt.) Jake Dixon (104 pt.) Alonso Lopez (92 pt.) Aron Canet (76 pt.)

Il Gran Premio di Gran Bretagna si corre sul circuito di Silverstone. Sono previsti 18 giri. Partenza in programma alle 15.30. La griglia di partenza sulla base dei risultati maturati in qualifica: la pole è di Pedro Acosta, che ha sfruttato a dovere il bagnato di Silverstone e si è messo con le ruote davanti a Fermin Aldeguer.

Il terzo posto di Zonta Van den Goorbergh è il coniglio dal cilindro che non ti aspetti. Solo quarta piazza per Tony Arbolino, chiamato agli straordinari per mettere al sicuro il vantaggio risicato – otto punti – su Acosta.