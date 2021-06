Moto2, Raul Fernandez in pole al Sachsenring

Exploit di Raul Fernandez nelle qualifiche ufficiali del Gp di Germania sul circuito del Sachsenring classe Moto2.

Il pilota spagnolo del team Red Bull Ktm Ajo ha infatti ottenuto la pole position nella settima prova del Mondiale con il tempo di 1:23:397, che è anche il nuovo record del circuito.

Per il classe 2000, al primo anno in Moto2 e già vincitore di due Gp, in Spagna e in Francia,, si tratta della terza pole negli ultimi quattro Gp.

Staccata la concorrenza: secondo posto per Fabio Di Giannantonio del team Gresini, staccato di oltre decimi.

Solo terzo il leader del Mondiale, l’australiano Remy Gardner, compagno di scuderia di Fernandez, che aveva dominato le prove libere del venerdì e del sabato mattina e vincitore degli ultimi due Gp.

Quarto posto per Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46), terza forza del Mondiale.

