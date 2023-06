Moto3: ad Assen vince Masia, ottavo Fenati

Il pilota spagnolo si è aggiudicato il GP d'Olanda davanti a Sasaski e Öncü. Zero punti per il leader iridato Holgado.

25-06-2023 12:33

La domenica di Assen è incominciata con la vittoria di Jaume Masia nella gara della Moto3 del Gran Premio d’Olanda. Al termine di una corsa molto combattuta con un gruppetto di testa molto ricco, il pilota spagnolo della Honda Leopard è infatti riuscito a precedere tutti alla bandiera a scacchi e ha fatto un bel colpo in ottica campionato, dato lo zero del leader iridato Daniel Holgado.

Successo davvero molto importante per Masia, che sul traguardo ha preceduto di soli 81 millesimi il giapponese Ayumu Sasaki dell’Husqvarna. Terzo gradino del podio per il turco Deniz Öncü, vincitore domenica scorsa al Sachsenring con la KTM Ajo. Poi altri due spagnoli con Ivan Ortola quarto e David Muñoz quinto.

Bella corsa nel gruppo di testa per Romano Fenati, che però ha chiuso ottavo con la Honda Snipers. Decimo invece Stefano Nepa su KTM, davanti a tutti per gran parte della corsa. Ora Holgado ha soltanto 16 punti di vantaggio in campionato su Masia, 26 su Sasaki, 31 su Ortola e Öncü. Si torna in pista dopo la pausa il 6 agosto a Silverstone.

Moto3, l’ordine d’arrivo:

1 J. Masia (Honda)

2 A. Sasaki (Husqvarna)

3 D. Öncü (KTM)

4 I. Ortola (KTM)

5 D. Muñoz (KTM)

6 J. Rueda (KTM)

7 C. Veijer (Husqvarna)

8 R. Fenati (Honda)

9 J. Kelso (CFMOTO)

10 S. Nepa (KTM)