Moto3, Andrea Migno trionfa dopo un grande duello

06-03-2022 13:55

La prima gara stagionale della Moto3 se l’aggiudica Andrea Migno, dopo una bellissima battaglia contro Garcia. Terzo Toba. Dennis Foggia era partito in fondo alla griglia e ha dovuto scontare due long penalty, nonostante tutto è arrivo 7°.

Migno al termine della gara: “Vittoria incredibile, devo ringraziare il team per il grande lavoro che abbiamo fatto. Sono felicissimo, non ci credo ancora! Ringrazio la mia famiglia e chi ha creduto in me, per primo Valentino Rossi!”.

OMNISPORT