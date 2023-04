Moto3 Argentina: Suzuki torna a vincere, Migno terzo

Il pilota giapponese conquista la gara bagnata di Termas de Rio Hondo. Sul pilota Moreira e a sorpresa l'italiano.

02-04-2023 17:38

La domenica del Gran Premio d’Argentina del Motomondiale si è aperta con un gradito ritorno al successo. A quasi tre anni da Jerez 2020, Tatsuki Suzuki è salito ancora una volta sul gradino più alto più del podio della Moto3 al termine di una gara difficile sotto la pioggia di Termas de Rio Hondo, ma alla fine portata a casa con un discreto vantaggio. Successo importante anche in ottica campionato per il giapponese del team Leopard.

Con lui sul podio Diogo Moreira, secondo, e a sorpresa Andrea Migno. L’italiano, non partito titolare quest’anno, sta sostituendo l’infortunato Lorenzo Fellon nel team CIP Green Power e in Argentina ha chiuso addirittura terzo. In testa al campionato si conferma Daniel Holgado, vincitore a Portimao e quarto oggi, con 38 punti. Poi Moreira a quota 36 e terzo lo stesso Suzuki con 27 punti.