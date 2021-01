Motocross, Cairoli: "C'è tanto lavoro da fare"

Tony Cairoli, dopo un 2020 nel complesso positivo, anche se caratterizzato da alcuni problemo fisici, ora cercherà di centrare il decimo titolo mondiale nel Motocross.

Ne ha parlato lui stesso a “Gazzetta dello Sport”: “C’è tanto lavoro da fare. Ho ripreso gli allenamenti da qualche giorno e alterno bicicletta, palestra e fisioterapia. A breve potrò risalire in moto – e poi sul 2020 – Direi piuttosto positivo. Sono riuscito a lottare per il titolo fino all’ultima gara e se non fosse stata una stagione così complicata con tre gare a settimana e le noie al ginocchio, forse sarei anche riuscito a fare l’impresa. In ogni modo conquistare ancora una volta la tabella rossa a 35 anni è stata una gran bella soddisfazione. Non ho rimpianti. Ho stretto i denti quando ero malconcio. Perdere la seconda posizione per un contatto in partenza mi è bruciato un po’, ma le gare sono così“.

OMNISPORT | 18-01-2021 19:12