MotoGP, al Mugello ritirato il "46" di Valentino Rossi: le parole del Dottore

28-05-2022 13:33

Da oggi c’è un po’ meno Valentino Rossi nel Motomondiale, ma paradossalmente ce ne sarà sempre di più. Sul rettilineo del circuito del Mugello, pista casalinga per Rossi e ottavo appuntamento del Mondiale MotoGP, è stata consegnata a Vale una targa col suo numero 46, simbolo che questo numero viene ufficialmente ritirato dalle competizioni.

Questa cerimonia si è svolta alla presenza del presidente FIM Viegas e di Carmelo Ezpelata. Il nove volte campione del mondo ha vinto ben nove volte al Mugello (una in 125, una in 250 e cinque in top-class), di cui quattro successi consecutivi tra il 2004 e il 2008, tutte su Yamaha.

Queste le parole con le quali Rossi ha commentato questo incontro:

“Grazie, è stato bello farlo qui, dove l’atmosfera è fantastica: il giro della domenica mattina nel warm up del Mugello è una delle cose più belle che si possano vivere per la passione che si respira, è speciale. Peccato, potevamo correre altri 3 o 4 anni, ma ormai mi fanno male le ginocchia e la schiena e significa che ormai sono vecchio”.

Rossi è diventato un idolo al Mugello, dove ha vinto anche una delle sue più belle gare della carriera, con una Yamaha tutta azzurro cielo dopo essere partito 11° e aver compiuto una rimonta che ancora oggi rimane nella leggenda.