MotoGP, Alberto Puig: “Stiamo ritrovando il vero Marc Marquez”

Dopo l’ottima prestazione e la sbornia di entusiasmo in Germania, sul tracciato del Sachsenring, l’iberico ha dovuto fare i conti nello scorso weekend ad Assen, con una realtà difficile e in cui il livello di competizione in MotoGP è molto alto.

Tuttavia, il rendimento sull’impegnativo tracciato dei Paesi Bassi ha dato conferma che Marc stia ritrovando il giusto feeling con la Honda e il pieno recupero fisico e tecnico proceda bene. Certo, la vittoria in Germania ha esaltato il nativo di Cervera e la rimonta messa in mostra la domenica (da 20° a 7°) è stata tale che la lettura del suo fine-settimana ha tanti tratti confortanti.

Ne è anche convinto il Team Manager di Honda Alberto Puig : “ Il Sachsenring era una pista favorevole alla Honda ea Marc, mentre ad Assen sapevamo che avremmo fatto fatica. Gli incidenti di Marquez non gli hanno permesso di trovare la giusta continuità e questo è costato caro nel corso del time-attack. Tuttavia, stagione per essere ancora più in forma e lottare per il podio in Austria “

OMNISPORT | 29-06-2021 13:34